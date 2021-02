Diocesi: mons. Schillaci (Lamezia Terme), “viviamo in un tempo in cui la dimensione economica tende ad escludere soprattutto le fasce più povere”

“Viviamo in un tempo in cui la dimensione economica tende ad escludere soprattutto le fasce più povere, come ci ha insegnato Papa Francesco a partire dall’Evangelii gaudium, ma è auspicabile una economia al servizio dell’uomo”. Lo ha detto monsignor Giuseppe Schillaci, vescovo di Lamezia Terme, intervenendo all’evento “Tratta e sfruttamento sessuale”, nell’ambito del ciclo di incontri “Economia senza tratta di persone” organizzato dalla Migrantes Calabria. Per mons. Schillaci, delegato della Conferenza episcopale calabra Caritas, “l’economia deve mettersi a disposizione delle fasce più vulnerabili e fragili. Per noi questo diventa un motivo a operare una nuova testimonianza, sull’esempio del vangelo di Cristo, il cui volto ci interpella nei poveri. Solo così ci porremo in un orizzonte di umanità e di fraternità”.