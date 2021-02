Giornata del malato: Padova, il vescovo Cipolla in visita alla clinica oncoematologica pediatrica

Il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, visiterà, su invito dell’Ail, la clinica oncoematologica pediatrica e di ematologia dell’Azienda ospedaliera di Padova, in occasione della Giornata mondiale del malato, che la Chiesa celebra giovedì 11 febbraio.

Nel pomeriggio, alle 18, nella basilica di Sant’Antonio a Padova, invece, il vicario generale, mons. Giuliano Zatti, presiederà la celebrazione eucaristica a cui parteciperanno le associazioni di volontariato che si occupano di malati e le rappresentanze dei medici. La celebrazione sarà trasmessa da Rete Veneta (canale 18 del digitale terrestre).

Inoltre, in preparazione alla Giornata, domani, mercoledì 10 febbraio, l’Ufficio nazionale di pastorale della salute della Conferenza episcopale italiana proporrà una preghiera di ringraziamento a Dio per i curanti dal titolo “Invece un Samaritano”, che verrà proposta sul canale You Tube della Pastorale della Salute nazionale (canale Cei Pastorale della Salute) dalle 16 alle ore 17. Contemporaneamente in molte cappellanie ospedaliere del territorio italiano si pregherà con un’adorazione eucaristica per ringraziare Dio del dono di medici, infermieri e tutti i curanti che quotidianamente si dedicano con professionalità alla cura e alle cure di ogni persona malata.