Franco Marini: il ricordo di Sassoli e Tajani. “Lezione di saggezza, di apertura, di moderazione”

Franco Marini (foto SIR/Parlamento europeo)

“Confronto e dialogo. Guardare al minimo comun denominatore piuttosto che al massimo comun divisore. Grazie Franco Marini per quella grande lezione di saggezza, di apertura, di moderazione, di lucidità di visione che è stata la tua vita. La terra ti sia lieve”. Con queste parole David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, ricorda il sindacalista ed ex europarlamentare e poi presidente del Senato, vittima del Covid.

Il predecessore di Sassoli alla guida del Parlamento europeo, Antonio Tajani, a sua volta lo ricorda così: “Una preghiera accompagni Franco Marini. Ricordo il suo impegno da parlamentare europeo nella comune casa del Partito Popolare e le lunghe chiacchierate sulla politica italiana. Non la pensavamo sempre alla stessa maniera, ma era una gran persona”.