Safer internet day: Meter onlus, un decalogo per navigare in sicurezza e un questionario per esplorare le “emozioni” in rete

In occasione della Giornata mondiale della sicurezza in Rete (Safer Internet Day), l’associazione Meter condivide la campagna di sensibilizzazione “In riga su Internet”, un decalogo creato per i ragazzi al fine di navigare in sicurezza on line, consultabile nella pagine Facebook e Instagram dell’Associazione. “L’aumentata esposizione dei ragazzi all’uso di Internet accresce il rischio di incorrere nei pericoli della rete e l’emergenza Covid-19 incide sulla frequenza e sull’approccio del minore ad Internet. L’educazione digitale, la conoscenza e la consapevolezza sono dunque gli strumenti di prevenzione. I ragazzi devono essere sensibilizzati ad un uso responsabile della rete”, si legge in una nota diffusa da Meter, secondo cui la Giornata odierna “è un momento di riflessione e di educazione non solo per i ragazzi, ma anche per l’adulto, all’utilizzo attento dei social”.

In questa giornata, l’Associazione lancia un’indagine conoscitiva sull’uso di Internet e dei suoi strumenti finalizzata ad esplorare le emozioni che la rete suscita ai ragazzi di età compresa tra 12 e 17 anni. L’indagine permetterà di monitorare le modalità con cui i giovani si approcciano al mondo virtuale. Qui il link per dare un contributo alla ricerca compilando il questionario.