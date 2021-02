Coronavirus Covid-19: Napoli, positivo il nuovo arcivescovo Battaglia

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Il nuovo arcivescovo metropolitadi Napoli, mons. Mimmo Battaglia, è risultato positivo al tampone per la ricerca di Sars-CoV-2. Per questo motivo, avverte una nota della diocesi appena diffusa, “sono sospese le celebrazioni e le visite programmate per questi giorni”.

Anche il suo predecessore, il card. Sepe, arcivescovo emerito di Napoli, era risultato positivo al Covid-19 il 13 gennaio scorso ed è risultato negativo, dopo un ricovero all’Ospedale Cutugno, il 30 gennaio. Proprio per osservare un periodo di convalescenza dopo le dimissioni dal nosocomio, non aveva partecipato alla celebrazione per l’ingresso in diocesi del nuovo arcivescovo di Napoli, Battaglia, che si è tenuta in cattedrale una settimana fa, martedì 2 febbraio.