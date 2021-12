Terra Santa: Custodia, morto questa mattina a Gerusalemme il biblista p. Frédéric Manns

Padre F. Manns (foto Custodia Terra Santa)

È morto questa mattina, presso il convento della Flagellazione a Gerusalemme, padre Frédéric Manns. Biblista di fama internazionale, professore emerito presso lo Studium Biblicum Franciscanum (Sbf) di Gerusalemme, padre Manns aveva 79 anni di età, 60 di professione e 52 di sacerdozio. I funerali, rende noto la Custodia di Terra Santa, saranno celebrati domani, giovedì 23 dicembre, alle ore 15 presso la Chiesa di San Salvatore nella Città Santa. Lo scorso 5 ottobre padre Manns aveva celebrato l’apertura dell’anno accademico 2021-2022 dello Sbf e dello Studium Theologicum Jerosolimitanum. In quella occasione aveva detto agli studenti presenti: “Potete studiare a condizione di non estinguere lo spirito della santa orazione. Si studia e si prega. Si studia in ginocchio. La Sacra Scrittura non è come la letteratura classica, ma è la Parola di Dio che è stata trasmessa a noi nei secoli e, perciò, c’è bisogno di avere grande venerazione per la Parola Sacra. Il mondo attuale non può andare avanti se non trova valori. E i valori più importanti sono nella Sacra Scrittura. La Sacra Scrittura è la vera manna quotidiana”. Parole che rivelano tutto il suo amore e venerazione per i testi sacri.