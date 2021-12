Economia: Istat, nell’ottobre 2021 il picco più alto della produzione nelle costruzioni negli ultimi 9 anni

A ottobre 2021 si stima che l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni aumenti dello 0,8% rispetto a settembre. Nella media del trimestre agosto-ottobre 2021, registra una crescita del 2,8% rispetto al trimestre precedente. Lo rileva l’Istat nella nota sulla “produzione nelle costruzioni” relativa all’ottobre 2021.

Su base tendenziale, l’indice grezzo della produzione nelle costruzioni aumenta del 10,0%, mentre l’indice corretto per gli effetti di calendario cresce del 13,9% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21 contro i 22 di ottobre 2020). Nella media dei primi dieci mesi del 2021, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, l’indice grezzo cresce del 25,5% e l’indice corretto per gli effetti di calendario del 26,0%. “Ad ottobre 2021, l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni registra il livello più alto da agosto 2012, segnando per il terzo mese consecutivo una crescita congiunturale – commenta l’Istat -. Anche su base trimestrale si evidenzia un aumento rispetto al trimestre precedente. In termini tendenziali, la produzione nelle costruzioni segna un’ampia variazione positiva, sia rispetto a ottobre 2020, sia nella media dei primi dieci mesi dell’anno”.