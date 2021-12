Austria: Natale, tornano in strada i Cantori della stella, ma iniziative anche sul web

Presentata la campagna dei Cantori della stella austriaci. Una nuova presenza in strada per gli Sternsingen, con criteri di massima sicurezza per le restrizioni della pandemia e l’utilizzo delle piattaforme multimediali e i social per superare i 13 milioni di euro raccolti nel periodo da Natale 2020 all’Epifania 2021. L’obiettivo principale della campagna 2022 è il sostegno delle popolazioni indigene della foresta pluviale brasiliana, che con il loro stile di vita difendono la foresta pluviale dallo sfruttamento e dalla distruzione. La colletta sarà indirizzata alla protezione legale dei loro territori, l’assistenza medica e l’istruzione. Tra Natale e l’Epifania, quindi, anche quest’anno si sposteranno di casa in casa in tutta l’Austria: i bambini e i giovani travestiti da Kaspar, Melchior e Balthasar, che annunciano il messaggio di Natale e raccolgono donazioni per una buona causa. Al fine di rendere la raccolta il più sicura possibile nonostante la pandemia, la Dreikönigsaktion (Dka) seguirà le più stringenti regole di igiene. Con l’obbligo della mascherina nei locali chiusi e il distanziamento secondo le regole del 3G (accesso solo a vaccinati, guariti dal Covid oppure tampone negativo). Il canto è consentito solo all’aria aperta e a grande distanza. Con l’uso dei social e dei siti web sarà attiva la campagna “Click & Bless” (www.sternsingen.at/clickandbless) che offre l’opportunità di agire come il “quarto re magio” per trasmettere auguri e benedizioni, o effettuare donazioni, con pochi clic in un breve video che può essere inviato tramite social media o in un messaggio personale, via mail.

Un’altra nuova opzione quest’anno arriva dalla collaborazione con Facebook: i donatori possono partecipare riempiendo i registratori di cassa di Caspar, Melchior e Balthasar, direttamente dalla pagina www.facebook.com/dreikoenigsaktion, ed effettuare tutte le donazioni che vogliono.