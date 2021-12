Romania: card. Muresan, “vaccinatevi. E grazie a coloro che rischiano la salute per la loro missione”

(Foto Arcieparchia di Alba Iulia e Făgăraș)

“Senza Gesù non c’è Natale. Mettiamolo dunque al centro della nostra attenzione, della nostra preghiera, della nostra vita”, afferma il card. Lucian Mureșan, arcivescovo maggiore della Chiesa greco-cattolica romena, nella lettera pastorale per il Natale. “In questa situazione preoccupante che il nostro Paese e il mondo intero stanno attraversando – prosegue – siamo vicini ai malati e trasmettiamo a tutti un messaggio d’incoraggiamento: Gesù vittorioso è la nostra speranza”. Il porporato ricorda che “la Chiesa sostiene le autorità dello Stato e il personale sanitario con preghiere e consigliando i fedeli a vaccinarsi e a rispettare strettamente tutte le misure, per il miglioramento dell’attuale situazione e la prevenzione del suo aggravarsi”. “Affrontiamo la vita e questi tempi di pandemia insieme al Signore”, incoraggia il card. Mureșan. “I momenti di grande sofferenza che i nostri fratelli e le sorelle stanno attraversando ci spingono a dedicarci di più alla preghiera per i sofferenti e per coloro che, con la loro missione, rischiano la propria salute con dedizione e compassione per il prossimo”. Ricordando poi il percorso sinodale recentemente iniziato, il porporato spiega che “nella Chiesa non camminiamo da soli, ma insieme agli altri fratelli, con generosità e umiltà. Così, potremmo superare più facilmente le difficoltà della vita e potremo dare una forte e credibile testimonianza della presenza viva di Cristo”. “La grandezza del Natale sta nella comunione di gratitudine a Dio e agli uomini di buona volontà che mantengono viva la speranza in un mondo migliore”.