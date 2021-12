Servizio civile: Caritas Cerignola-Ascoli Satriano, 27 posti disponibili in due progetti

Il 14 dicembre 2021 il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale hanno emanato un Bando volontari per la selezione di 56.205 giovani da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all’estero.

La Caritas diocesana di Cerignola-Ascoli Satriano vede finanziati 2 progetti in Italia, per un totale di 27 posti. I progetti hanno una durata di 12 mesi. I due progetti sono: “Avanti il prossimo” di Caritas Cerignola, che prevede l’impiego di 12 volontari (3 per ogni sede); “Cerignola contro la povertà educativa” che prevede l’impiego di 15 volontari (3 per ogni sede). La scadenza per le domande da parte dei giovani è fissata al 26 gennaio 2022 alle ore 14. Tutte le informazioni tecniche sul Bando sono disponibili sul sito del Servizio civile. Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (Dol). I cittadini extra comunitari regolarmente soggiornanti in Italia al momento della presentazione della domanda devono obbligatoriamente allegare, oltre ad un documento di identità valido, anche il permesso di soggiorno in corso di validità o la richiesta di rilascio/rinnovo dello stesso. Si può presentare una sola domanda per una sola sede. Per ulteriori informazioni e contatti: www.cerignola.chiesacattolica.it e caritas.cerignola@gmail.com.