Coronavirus Covid-19: Papa Francesco e Santa Sede “favorevoli ai vaccini”

“Il Papa ha definito la vaccinazione un atto d’amore, poiché finalizzata alla protezione delle persone contro il Covid-19”. A ricordarlo è oggi la Sala Stampa della Santa Sede, in una nota in cui si legge: “A seguito dell’odierna pubblicazione dei nuovi documenti della Commissione Vaticana Covid-19 e della Pontificia Accademia per la Vita, ad un anno dalla divulgazione delle Note sulla stessa tematica della Congregazione per la Dottrina della Fede e del Comunicato ufficiale delle Pontificie Accademie delle Scienze e delle Scienze sociali, sembra opportuno riaffermare la posizione favorevole della Santa Sede ai vaccini”. Papa Francesco, inoltre, “ha recentemente ribadito l’esigenza che la comunità internazionale intensifichi maggiormente gli sforzi di cooperazione, affinché tutti abbiano accesso rapido ai vaccini, non per una questione di convenienza, ma di giustizia”, si ricorda nel comunicato.