Covid-19 e bambini: mons. Paglia (Pav), “vaccinandosi in massa i più giovani mostrano senso di responsabilità e desiderio di collaborare”

“Da quando è stata autorizzata la vaccinazione per chi è adolescente, la stragrande maggioranza dei giovani ha aderito con piena coscienza e con convinzione, mostrando una grande capacità di comprendere la situazione e il valore della scienza e della medicina, così come di tutte quelle misure di prevenzione che ben conosciamo”. Lo ha detto oggi a Roma mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la vita, presentando due documenti. Il primo, elaborato dalla Pav in collaborazione con il Dicastero per lo sviluppo umano integrale e la Commissione Vaticana Covid-19, si intitola: “La pandemia e la sfida dell’educazione”. Il secondo, elaborato dalla Commissione Vaticana Covid-19, si intitola: “Bambini e Covid-19: le vittime più vulnerabili della pandemia”. “Fanno notizia solo quei pochi che non intendono rispettare le regole – ha concluso l’arcivescovo -. Ma bisogna anche riconoscere il ruolo positivo di una generazione che, vaccinandosi in massa, mostra un profondo desiderio di collaborare e di sostenere un tempo di crisi”.