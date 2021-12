Papa Francesco: Bruni, ha incontrato Hilarion e ha “espresso sentimenti di affetto e vicinanza alla Chiesa russa e al patriarca Kirill”

(Foto Vatican Media/SIR)

Questa mattina, prima dell’Udienza Generale, alle 7.50, il Papa ha incontrato il metropolita di Volokolamsk, Hilarion Alfeyev, nello studio dell’Aula Paolo VI. “Durante la conversazione svoltasi in uno spirito di fraternità – comunica ai giornalisti il direttore della Sala Stampa della Santa Sede – sono stati discussi alcuni temi che costituiscono motivo di comune preoccupazione e di fronte alle quali è comune l’impegno a cercare concrete risposte umane e spirituali”. Nel corso dell’incontro, riferisce il portavoce vaticano, “il Santo Padre ha potuto esprimere la propria gratitudine per gli auguri per il suo ottantacinquesimo compleanno, portati dal metropolita Hilarion a nome suo e del patriarca Kirill. Da parte sua il Papa ha espresso sentimenti di affetto e vicinanza alla Chiesa russa e al suo Patriarca Kirill, che ha da poco celebrato il suo settantacinquesimo compleanno, ricordando con gratitudine il cammino di fraternità compiuto insieme e la conversazione avuta a La Habana nel 2016”. Dopo il colloquio il Papa e il Metropolita si sono scambiati i doni: da parte di Ilarion un’icona della Madonna “del Segno”, da parte del Papa un mosaico raffigurante la Madonna “synkatabasis di Dio” oltre ai volumi dei documenti papali, al Messaggio della pace per il 2022 e al Documento sulla Fratellanza umana. Poco prima delle 8.50 il Santo Padre e il Metropolita si sono accomiatati.