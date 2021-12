Diocesi: Cagliari, domani la presentazione della 35ª Marcia della pace

Domani 23 dicembre , alle ore 10, nella sala stampa del seminario arcivescovile di Cagliari (via mons. Cogoni 9) si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della 35ª Marcia della pace. L’iniziativa, organizzata dal Comitato promotore, insieme alla Delegazione regionale Caritas Sardegna, alla Caritas diocesana di Ales-Terralba, alla Caritas diocesana di Cagliari, al Csv Sardegna solidale e al Comune di Sanluri, quest’anno ha per titolo “Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni: strumenti per edificare una pace duratura”. Durante la conferenza stampa interverranno il presidente del Comitato promotore don Angelo Pittau, l’assessore del Comune di Sanluri Fabrizio Collu, il direttore della Caritas diocesana di Cagliari don Marco Lai e il presidente del Csv Sardegna solidale Giampiero Farru