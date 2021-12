Mongolia: mons. Marengo (Ulan Bator), “ci stiamo preparando a vivere il Natale con 30 gradi sotto lo zero”

(foto archivio)

“Anche qui in Mongolia ci stiamo preparando a vivere il Natale con 30 gradi sotto lo zero ma con questa luce che ci ricorda la pienezza della luce che il Signore Gesù è venuto a portarci con la sua incarnazione”. Sono queste le parole con le quali mons. Giorgio Marengo, vescovo cattolico missionario italiano della Consolata e prefetto apostolico di Ulan Bator in Mongolia, inizia il suo saluto natalizio inviato in Italia attraverso un video messaggio al Sir. “È un Natale di grande stupore, di grande adorazione del Signore Gesù che i pochi fedeli mongoli, 1.300 in tutto, celebrano con grande trasporto anche se in estrema semplicità e con molta discrezione”, prosegue il presule che in preparazione al Natale ha deciso di radunare catechisti, animatori ed operatori pastorali delle 8 parrocchie della Mongolia: “È veramente il momento di sostare in adorazione davanti alla natività di Gesù”.