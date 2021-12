Informazione: Draghi, “grazie ai giornalisti per ciò che fanno per democrazia e libertà”

“Vorrei prima di tutto ringraziare voi giornalisti per tutto ciò che fate per la democrazia e per la libertà. Vorrei anche ringraziare, in particolare, la stampa parlamentare per il lavoro svolto quest’anno. Le conferenze stampa sono state un’occasione molto importante per rispondere alle vostre osservazioni, alle vostre critiche e alle vostre perplessità. E poi anche e soprattutto per provare a raccontare l’azione di governo a voi e anche a tutti i cittadini. Spero abbiate trovato queste conferenze stampa utili quanto le ho trovate io”. Ha esordito, così, oggi il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa di fine anno, organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa parlamentare, presso l’Auditorium Antonianum.