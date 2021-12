Natale: mons. Renna (Cerignola-Ascoli Satriano), “la migliore politica deve vigilare sulle scorciatoie nelle quali si infiltra la malavita”

“La politica la fa ogni cittadino con il suo voto, attraverso lo stupendo sistema della democrazia; lo fa l’amministratore, che è chiamato ad interpretare i bisogni più urgenti nel dare risposte alla gente che gli ha dato fiducia; la politica, nel senso di edificazione della città, la fate voi, uomini e donne delle Forze dell’Ordine, che assicurate che ci sia sicurezza e legalità anche nelle situazioni estreme. ‘Grazie!’ a tutti, soprattutto per le volte in cui il lavoro è più difficile, in cui siete avversati e incompresi”. Così mons. Luigi Renna, vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano, nell’incontro prenatalizio con i sindaci e le autorità politiche e militari. Tre le parole, alla scuola del magistero di Papa Francesco, assegnate ai presenti: carità, periferia e fraternità. A proposito della seconda parola, mons. Renna ha fatto notare che “ci sono le periferie urbane e ci sono le periferie esistenziali; ci sono quelle che mancano di alcuni servizi e quelle prive del minimo che assicura dignità. Cogliere l’urgenza del momento – ha spiegato – significa mettere accanto al nostro presepe quei due bambini morti carbonizzati nel rogo del ghetto di Stornara e dire che interpellano la politica, che non può organizzare la vita della polis senza includere le periferie”. A questo proposito, il vescovo ha sottolineato che “la Giornata diocesana della pace la vivremo a Stornara, il 15 gennaio, nella chiesa parrocchiale, per continuare ad accendere i riflettori su problematiche da studiare per avviare processi di trasformazione”. “Assicurerete lo sviluppo delle nostre città e del nostro territorio se seguirete la logica della migliore politica – ha concluso il vescovo – fatta, in questo momento, di una progettualità che sa vigilare sulle scorciatoie nelle quali si infiltra la malavita e che tende a creare un mondo inclusivo”.