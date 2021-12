Argentina: Commissione permanente Cea scrive al Papa, “viviamo con intensità e speranza questo tempo sinodale”

(Foto Cea)

La Commissione permanente della Conferenza episcopale argentina (Cea), nell’ambito del proprio incontro che ha preso avvio ieri, ha indirizzato una lettera a Papa Francesco, nella quale i vescovi hanno confermato il loro desiderio di vivere pienamente l’attuale fase sinodale.

“La Chiesa pellegrina in Argentina vive con intensità e speranza questo tempo sinodale, cercando di superare le paure e le debolezze che causano la pandemia che non finisce e la povertà e la sofferenza di tanti”, si legge nella lettera, che conferma l’adesione al magistero del Papa, come così come la preghiera della Chiesa argentina per il Santo Padre. A lui la Cea porge i propri auguri per l’approssimarsi del suo compleanno.

Ricordando che questo tempo di Avvento prepara a vivere il Natale accogliendo Gesù senza paura, la Commissione permanente chiede al Santo Padre la sua benedizione su tutti i vescovi e sulla Chiesa del suo Paese natale. “Siamo convinti che aprendo le porte del nostro cuore al Bambino Gesù di Betlemme, sperimenteremo la sua luce nuova e la sua presenza consolatrice”, conclude la lettera.