Avvento: Carpi, domani in cattedrale lectio divina in preparazione al Natale con la biblista Rosanna Virgili

Proseguendo una tradizione inaugurata nell’Avvento del 2019, il Settore Apostolato biblico (Sab) dell’Ufficio catechistico diocesano di Carpi organizza anche quest’anno un momento comunitario di meditazione e di preghiera in preparazione al Natale.

Domani, giovedì 16 dicembre, alle 21, in cattedrale a Carpi, si terrà la lectio divina dal titolo “Maria, entrata nella casa, salutò Elisabetta” (Lc 1,40), dedicata al brano del Vangelo di Luca – la Visitazione – che sarà proclamato nelle messe di domenica 19 dicembre.

A guidare la serata sarà la biblista Rosanna Virgili, docente di Esegesi dell’Antico Testamento presso l’Istituto Teologico Marchigiano (Pontificia Università Lateranense). Già ospite della Festa dell’Azione Cattolica di Carpi nel 2019, Virgili ha dedicato una parte considerevole dei suoi studi e pubblicazioni proprio al Vangelo secondo Luca. “Molto significativa è dunque l’opportunità di coniugare l’intervento di questa studiosa, che ama definire il racconto dell’evangelista Luca come il ‘Vangelo delle donne’, con la lettura del brano della Visitazione, in cui protagoniste sono appunto due figure femminili, Maria, madre di Gesù, e la cugina Elisabetta, madre di Giovanni Battista”, si legge in una nota della diocesi di Carpi.

L’incontro è aperto a tutti nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19.