Spazio: domani il Cnr partecipa alle iniziative coordinate dall’Asi. Venerdì un evento online con la presidente Carrozza

Giovedì 16 dicembre , in occasione della prima Giornata nazionale dello spazio, il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) partecipa alle iniziative coordinate dall’Agenzia spaziale italiana (Asi) per promuovere l’importanza della ricerca scientifica nel settore spaziale ed evidenziarne le molteplici ricadute in termini di crescita economica, benessere e ruolo internazionale del nostro Paese. Gli eventi e i contenuti online, rivolti alla cittadinanza e in particolare alle nuove generazioni, saranno fruibili liberamente in diretta streaming sul sito web https://comunicazione.cnr.it/ e sui canali YouTube e Facebook dell’Unità comunicazione e relazioni con il pubblico del Cnr.

Nella stessa giornata è prevista la partecipazione del Cnr anche all’evento “Spazio, innovazione e futuro”, organizzato dal Centro italiano ricerche aerospaziali (Cira), in merito alle attività di preparazione del primo volo suborbitale italiano per la Missione Virtute1.

Si segnala, inoltre, che venerdì 17 dicembre si svolgerà l’evento online “Inward bound: exploring the inner region of the Solar System”, dedicato alle missioni spaziali BepiColombo e Solar Orbiter e organizzato da Cnr e Ambasciata italiana a Berlino. Oltre ai saluti di Maria Chiara Carrozza, presidente Cnr, e di Armando Varricchio, ambasciatore italiano in Germania, all’evento interverrà Vania De Deppo, ricercatrice dell’Istituto di fotonica e nanotecnologie del Cnr (Cnr-Ifn) di Padova.