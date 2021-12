Diocesi: Terni, domani in cattedrale messa presieduta da mons. Piemontese per i lavoratori dell’Acciai Speciali

È in programma per giovedì 16 dicembre, a Terni, il tradizionale appuntamento in preparazione al Natale per il mondo del lavoro con la celebrazione prenatalizia per i lavoratori e familiari della Acciai Speciali Terni. La messa sarà presieduta dall’amministratore apostolico di Terni-Narni-Amelia, mons. Giuseppe Piemontese, nella cattedrale di Santa Maria Assunta giovedì 16 dicembre, alle 10.30, alla presenza dell’amministratore delegato dell’Ast, Massimiliano Burelli, della dirigenza aziendale e delle autorità civili e militari della città, dei lavoratori e loro familiari, e di quanti operano nel mondo del lavoro.

In una nota la diocesi precisa che l’accesso in cattedrale, che ha una capienza di 200 posti, sarà possibile secondo le disposizioni anti-Covid, e la celebrazione della messa avverrà nel rispetto del distanziamento e indossando la mascherina. “Una messa – viene spiegato – non solo per sperimentare la gioia natalizia, ma anche per trovare ragioni di speranza per il futuro delle aziende e della città, in un anno ancora caratterizzato dai problemi conseguenza della pandemia, i disagi economici e povertà, ansia e preoccupazioni”.

Mons. Piemontese ha voluto ribadire che “la Chiesa diocesana è accanto ai lavoratori e alle loro famiglie, perché il Natale possa portare una rinnovata speranza in un benessere materiale e spirituale di tutti i cittadini, nell’accoglienza dei poveri e sofferenti”. “Da duemila anni – ha ricordato – un Bambino richiama al valore bello della vita e alla fraternità, in una convivialità di bellezza, di umanità, di pace, di contemplazione e di festa per donne e uomini, amati da Dio”.