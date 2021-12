Afghanistan: Unicef, al via campagna vaccinazione contro la polio per 9,9 milioni di bambini

La quarta tornata della campagna nazionale di vaccinazione contro la polio in Afghanistan è iniziata questa settimana, dal 13 al 16 dicembre 2021, e avverrà in contemporanea con il Pakistan per migliorare gli sforzi di eradicazione transfrontaliera della polio. La campagna si rivolge a 9,9 milioni di bambini di età compresa tra 0 e 59 mesi in tutto il Paese. Nelle regioni meridionali e orientali, e nelle province di Pakitia e Ghazni nel sud-est, Ghor nell’ovest, e Balkh nel nord, la campagna è prevista una settimana dopo, questo mese. Questa è la seconda campagna per raggiungere i bambini in aree precedentemente inaccessibili dal programma antipolio. La campagna di novembre 2021 ha fornito vaccinazioni antipolio per 8,5 milioni di bambini sotto i cinque anni, compresi 2,4 milioni di bambini che sono stati vaccinati per la prima volta in più di tre anni. Fino ad oggi, il 2021 è stato l’anno di più bassa trasmissione di polio sia in Afghanistan che in Pakistan. Finora sono stati segnalati quattro casi di poliovirus selvaggio di tipo 1 nel Paese. Il programma antipolio ha messo in atto misure urgenti per aumentare l’immunità a Kunduz e in altre aree ad alto rischio per fermare l’epidemia di polio e proteggere i bambini da questa malattia paralizzante ma prevenibile. “Gli operatori in prima linea sono il pilastro del successo delle attività di vaccinazione e sono rimasti risoluti nel consegnare i vaccini contro la polio ad ogni bambino in Afghanistan – commenta Unicef -. Il programma contro la polio esorta tutti i leader, le parti interessate e le comunità a garantire la sicurezza di tutti gli operatori di prima linea per la buona riuscita della campagna”.