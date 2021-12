Coronavirus Covid-19: Von der Leyen, “vaccinare tutti per superare questa pandemia”. E augura buon Natale

(da Strasburgo) “Aumentare l’efficienza delle loro campagne vaccinali”: Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha insistito su questo punto durante il suo intervento oggi dinanzi all’Europarlamento riunito in plenaria a Strasburgo. “Il prezzo che stiamo pagando per le mancate vaccinazioni è altissimo, ne risentono l’economia, il sistema sanitario e il sistema scolastico”. “Fondamentale”, dunque, “vaccinare tutti per superare finalmente questa pandemia”. Anche in vista del Consiglio europeo di domani a Bruxelles, Von der Leyen ha fatto il punto sulle vaccinazioni: “In Europa finora è stato somministrato un miliardo di dosi anti-Covid”. Il 66,6% della popolazione europea ha ricevuto due dosi di vaccino, circa 300 milioni di persone, mentre 62 milioni hanno ricevuto la terza dose. “La scienza ci dice che i dati iniziali su Omicron indicano che la tripla vaccinazione è la migliore protezione contro la nuova variante Omicron”.

Von der Leyen al termine dell’intervento, che ora viene discusso con gli eurodeputati, ha dichiarato: “Cari parlamentari, abbiamo assistito a un anno molto movimentato, quindi grazie per il sostegno, e grazie alla Slovenia e al Parlamento europeo. Io so che avete molta voglia di passare in famiglia le feste natalizie e dunque vi auguro buon Natale”.