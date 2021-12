Natale: Nocera Inferiore-Sarno, domani si presenta il racconto del vescovo “La scarpetta ritrovata”

“La scarpetta ritrovata” è il titolo del racconto scritto dal vescovo di Nocera Inferiore-Sarno, mons. Giuseppe Giudice, per il Natale 2021. Non una lettera, come negli anni passati, ma una storia ispirata ad un episodio realmente accaduto. Un viaggio che parte da Lourdes e si conclude a Betlemme.

Un pellegrinaggio nelle famiglie, tra gli ospedali, le periferie delle città e le fabbriche, sognando un mondo economicamente ed ecologicamente sostenibile. Le illustrazioni del racconto sono state curate dall’artista di Angri Giovanni Alfano.

Il racconto di Natale 2021 sarà presentato domani pomeriggio, 16 dicembre, alle ore 16, nella cattedrale di San Prisco, durante l’incontro natalizio con i bambini del catechismo della parrocchia di Nocera Inferiore.

Il breve momento di festa, caratterizzato da alcuni canti e dalla lettura di alcuni stralci del Racconto, sarà trasmesso in diretta sulle pagine Facebook diocesane “Mons. Giuseppe Giudice” e “Mensile Insieme”. Il Racconto sarà disponibile nelle parrocchie della diocesi di Nocera Inferiore-Sarno.