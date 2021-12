Diocesi: Ragusa, domani il vescovo La Placa inaugurerà la mostra di arte sacra “È nato per noi”

Sarà inaugurata domani, alle 19, dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, nei locali del museo della cattedrale, la mostra di arte sacra “È nato per noi” che raccoglie immagini del Natale nelle antiche stampe. La mostra si potrà visitare sino al prossimo 9 gennaio, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. L’iniziativa è promossa dall’Archivio diocesano, dalla Biblioteca diocesana “Monsignor Francesco Pennisi” e dal museo della cattedrale.

Il nucleo della mostra è costituito da una serie di stampe del secolo XVIII, raffiguranti la Natività di Gesù Cristo e altri episodi a essa legati da un riferimento iconografico o simbolico, che illustravano gli antichi Messali, Breviari ed altri libri liturgici. Da qualcuna di esse hanno tratto ispirazione i pittori locali per realizzare alcuni dei dipinti che ornano le chiese della diocesi di Ragusa. Le opere provengono dai depositi dell’Archivio storico diocesano e della Biblioteca diocesana “Monsignor Pennisi” e normalmente non sono esposte al pubblico. “Rivestono un pregio artistico e, riunite insieme, permettono di cogliere i diversi modi di rappresentare il Natale nell’arte sacra, in modo particolare del periodo barocco – segnala la diocesi -. Attraverso queste opere si ha la possibilità di scoprire le bellezze del patrimonio artistico della nostra Chiesa diocesana”.