Diocesi: Acireale, il vescovo Raspanti e Fusco presentano due testi di mistica

Sabato 18 dicembre, alle 10.30, nelle Terme di Acireale, mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, e Roberto Fusco, sacerdote della Fraternità di Betania, presenteranno al pubblico i loro testi di mistica. L’evento è organizzato dalla diocesi di Acireale in collaborazione con le Fondazioni “Città del Fanciullo” e “Maria Barbagallo”. Le Terme di Acireale, per l’occasione, tornano ad essere uno spazio di confronto, nel quale, attraverso la cultura, si entra in sintonia con i luoghi che hanno fatto la storia della città di Acireale.

Il vescovo Raspanti presenterà “Cos’è la mistica” – coautore Max Huoy de Longchamp – edizioni Città Nuova. Un’esplorazione dell’universo mistico condotta interrogando direttamente i testi fondamentali della letteratura filosofica e religiosa. Roberto Fusco, sacerdote della Fraternità di Betania, invece, “Dio è bello (da morire). La mistica cristiana spiegata a tutti”, edizioni San Paolo 2021. Un vero e proprio viaggio lungo i secoli alla ricerca del significato di una parola che spesso viene usata senza che se ne conosca precisamente il senso: mistica. In questo percorso fra Roberto presenta al lettore cinque personaggi che, della mistica, vanno a comporre una sorta di cartina di tornasole: Mosè, Guglielmo di Saint-Thierry, Caterina da Siena, Teresa di Lisieux, Francesco d’Assisi.