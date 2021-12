Diocesi: Sassari, domani iniziativa “Un sogno a pennello” a partire da catechesi, arte e musica

“Un sogno a pennello”. Questo il titolo dell’iniziativa rivolta agli adolescenti di età compresa fra i 13 e i 15 anni in programma giovedì 16 dicembre, a Sassari, presso il Teatro Astra. “Catechesi, arte e musica – si legge in una nota – saranno i tre canali che saranno utilizzati per coinvolgere i partecipanti in una riflessione condivisa sul tema del sogno”. L’evento, che si svolgerà dalle 16 alle 17, nasce dalla collaborazione tra l’Ufficio per l’evangelizzazione e la catechesi, l’Ufficio liturgico e l’Ufficio missionario dell’arcidiocesi in sinergia con la Fondazione “Accademia. Casa di popoli, culture e religioni”. È prevista anche la partecipazione del coro giovanile Lolek Vocal Ensemble.