Crisi Speedline: vescovi e Chiese del Veneto vicini ai lavoratori. I vescovi Moraglia e Tomasi domenica a S. Maria di Sala per esprimere solidarietà

Il patriarca di Venezia e presidente della Conferenza episcopale Triveneto Francesco Moraglia e i vescovi delle diocesi interessate Michele Tomasi (Treviso), Claudio Cipolla (Padova), Adriano Tessarollo e Giampaolo Dianin (rispettivamente amministratore apostolico e vescovo eletto di Chioggia) hanno risposto positivamente alla richiesta pervenuta dai sindacati Fim-Cisl e Fiom-Cgil garantendo “sostegno e partecipazione” alla giornata di sensibilizzazione indetta per domenica 19 dicembre a favore dell’azienda Speedline di S. Maria di Sala (Ve) la cui proprietà ha annunciato recentemente la chiusura entro il prossimo anno.

“Ai vescovi e alle nostre Chiese – ha scritto il patriarca alle organizzazioni sindacali – è ben presente la gravità del problema e sta a cuore che si costruisca una seria proposta, condivisa e sostenibile, che dia futuro e prospettive, per risolvere una vertenza che tocca centinaia di lavoratori e lavoratrici con le loro famiglie. E perciò siamo volentieri disponibili ad impegnarci in tal senso. I vescovi intendono partecipare alla manifestazione di domenica 19 dicembre con la celebrazione della messa prevista a Villa Farsetti a S. Maria di Sala e che verrà presieduta dal vescovo di Treviso Michele Tomasi, che è anche vescovo delegato della Conferenza episcopale Triveneto per la Pastorale sociale e del lavoro. Nel corso della mattinata sarò presente a S. Maria di Sala nella veste di presidente della Conferenza episcopale Triveneto, in rappresentanza di tutti i vescovi della Regione e in modo particolare dei vescovi di Padova e Chioggia impossibilitati a partecipare. Sin d’ora manifesto la disponibilità, insieme al vescovo Tomasi, ad un incontro con i lavoratori della Speedline e le organizzazioni sindacali nonché con autorità e rappresentanti degli enti locali territoriali che interverranno”.

Si stanno definendo in queste ore i momenti esatti della manifestazione in programma nella mattinata di domenica.