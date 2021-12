Papa Francesco: udienza, “preghiamo per il popolo di Haiti, che sta soffrendo tanto”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Preghiamo per il popolo di Haiti: è gente brava, è gente religiosa, ma sta soffrendo tanto”. Così il Papa, al termine dell’udienza generale di oggi, prima dei saluti ai fedeli di lingua italiana, ha citato la “devastante esplosione” di un’autocisterna che si è verificata a Cap Haitien, nel Nord del Paese, provocando almeno 60 morti: “Un’altra tragedia, una dietro l’altra, un popolo in sofferenza”, ha aggiunto a braccio. “Sono vicino agli abitanti di Haiti, ai familiari delle vittime e ai feriti, e vi invito alla preghiera per nostri fratelli e sorelle, così duramente provati”.