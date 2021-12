Musica: “Refugee”, il Concerto di Natale del Gen Rosso, “dedicato a chi in questo momento si trova in difficoltà e sofferenza”

Foto del Gen Rosso

Dopo l’esperienza presso il centro di accoglienza di Borići, in Bosnia, il Gen Rosso continua il suo impegno a favore di rifugiati e migranti con il concerto il Concerto di Natale 2021, intitolato “Refugee”, che si svolgerà, dal vivo, il 18 dicembre, alle 21 presso l’Auditorium di Loppiano (Firenze). “Il concerto – si legge in una nota del Gen Rosso – è dedicato a tutti coloro che in questo momento si trovano in situazioni di sofferenza e disagio, con il desiderio di portare sollievo, pace e speranza ad ognuno della nostra famiglia umana”. Tra i partecipanti anche gli artisti della band Samizdat (Nomadi cover band) di Pozzallo, vincitori del Gen Rosso Music Contest. Il concerto sarà trasmesso gratuitamente in streaming, in diretta in tutto il mondo. È possibile però acquistare “un biglietto di solidarietà per sostenere il nostro lavoro e i progetti futuri”. Dal 5 all’8 ottobre, sette artisti della band internazionale Gen Rosso hanno visitato i profughi ospiti del centro di accoglienza per famiglie di Borići, in Bosnia-Erzegovina. Sono i migranti provenienti per lo più dall’Iran, dal Marocco, dall’Afghanistan che tentano la rotta balcanica. La band ha proposto una serie di laboratori artistici. “Prima, abbiamo cantato e ballato noi, poi loro ci hanno offerto una danza dell’Iran. Noi abbiamo proposto una nostra canzone, e loro un pezzo afgano. Sembrava di stare ad una di quelle feste di compleanno in famiglia dove ognuno contribuisce con quello che sa fare”. Così, hanno trascorso due intere mattinate e i laboratori sono diventati anche l’occasione per accogliere confidenze. I laboratori del Gen Rosso con le famiglie di profughi sono stati possibili grazie alla collaborazione nata con il Jesuit Refugee Service (Servizio dei Gesuiti per i rifugiati) che, accanto ad organizzazioni non governative, lavora dentro il centro di Borići. “Ora, la speranza è che l’esperienza si possa ripetere presto”. Da qui, la proposta del “biglietto solidale” per il Concerto di Natale. Per assistere al concerto in presenza e acquistare il biglietto, si può cliccare il link: https://www.ciaotickets.com/biglietti/gen-rosso-refugee-christmas-concert. Per seguire invece lo streaming e acquistare un “biglietto solidale”, si può andare sul portale: https://genrosso.publica.la/library