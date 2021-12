Comunicazione: WeCa, oggi online il tutorial “La Chiesa e il mondo post-Covid”

“La Chiesa e il mondo post-Covid” è il titolo del tutorial WeCa in onda da questa mattina sul sito www.webcattolici.it, su YouTube e su Facebook.

Il tutorial, introdotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta, vede come protagonista Alessio Pecorario, coordinatore della task force Sicurezza della Commissione Vaticana Covid-19. L’episodio, l’ultimo dell’anno solare prima della pausa natalizia, presenta la scelta di Papa Francesco, “nel momento più cupo della pandemia”, di costituire la Commissione Vaticana Covid-19 con la missione di “ascoltare le Chiese ed i contesti locali nei loro bisogni sovvertiti dagli impatti devastanti del Coronavirus”, mettere in relazione “gli stessi contesti con la comunità internazionale e la migliore scienza con la migliore teologia” e, infine, “ispirare i decisori politici ad ogni livello, così come le autorità religiose, ad approntare risposte rapide e coerenti alle crisi multiple sanitarie e sociopolitiche, generate ed aggravate dalla pandemia”.