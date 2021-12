Migranti: Refugees Welcome Italia, oggi si presentano i risultati del progetto “L’accoglienza in famiglia come percorso di integrazione”

Oggi Refugees Welcome Italia, associazione che promuove l’accoglienza in famiglia dei rifugiati, promuove a Roma, alle ore 12, presso l’Associazione Stampa estera di Roma, all’evento “A casa lontano da casa”, in cui verranno presentati i risultati del progetto “L’accoglienza in famiglia come percorso di integrazione”. Il progetto rappresenta il tentativo di consolidare e modellizzare l’esperienza di accoglienza in famiglia così come sperimentata dall’associazione Refugees Welcome Italia onlus di concerto con cinque Comuni italiani (Roma, Palermo, Bari, Ravenna, Macerata) e l’Università di Tor Vergata.

Fabiana Musicco, direttrice Refugees Welcome Italia, introduce la giornata e condivide i risultati di progetto. Vari gli interventi previsti: Roberto Guaglianone, esperto in accoglienza in famiglia di rifugiati su “Dalle pratiche alle politiche: le policy recommendations del Board scientifico”; Luigi Corvo, ricercatore presso Università Tor Vergata di Roma su “L’impatto dell’accoglienza in famiglia: una valutazione multidimensionale”; Paolo Fasano, responsabile del Centro Immigrati del Comune di Ravenna, su “L’accoglienza in famiglia e il sistema di welfare locale: la buona pratica del Comune di Ravenna”. Sul tema “Il ruolo della società civile nei percorsi di integrazione di rifugiati e migranti” discutono l’autorità responsabile Fami – Dipartimento libertà civili e immigrazione; Ana de Vega Diez, senior protection officer di Unhcr; Ivan Mei, child protection specialist dell’Unicef; Gianfranco Schiavone, direttivo dell’Asgi.