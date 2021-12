Natale: Anagni-Alatri, venerdì 17 dicembre la veglia dei giovani con il vescovo Loppa

Si terrà venerdì 17 dicembre, con inizio alle ore 21, presso il Centro pastorale di Fiuggi, la veglia dei giovani della diocesi di Anagni-Alatri, in preparazione al Natale. I giovani si ritroveranno con il vescovo Lorenzo Loppa, con un alternarsi di preghiere, riflessioni e canti. Ma ci sarà anche una attività… a sorpresa, per cui i giovani organizzatori raccomandano ai coetanei di portare uno smartphone ben carico! La veglia è a cura del Servizio diocesano di pastorale giovanile e vocazionale, diretto da don Luca Fanfarillo, così voluto dal vescovo Loppa rispetto ai due precedenti Uffici pastorali proprio per consentire un lavoro migliore con i ragazzi.

Il Centro pastorale di Fiuggi può ospitare una cinquantina di ragazzi per cui, per consentire la massima partecipazione nel pieno rispetto delle norme sul distanziamento e d’intesa con l’Ufficio delle comunicazioni sociali, la veglia verrà trasmessa in diretta sul sito www.diocesianagnialatri.it; sul canale YouTube e sulle pagine Facebook della diocesi e del mensile Anagni-Alatri Uno.