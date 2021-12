Scuola: Uciim, “no a mettere in ombra educazione civica, fondamentale per aiutare i giovani ad orientarsi nella complessità”

L’Uciim-Unione cattolica italiana insegnanti, dirigenti, educatori, formatori, evidenzia e segnala l’ennesimo tentativo di invalidare l’insegnamento scolastico dell’educazione civica, appena reintrodotto negli ordinamenti scolastici dalla legge n. 92 del 20 agosto 2019. “Nella recente nota ministeriale prot. n.37638 del 30.11.21 della Direzione generale del personale scolastico, con oggetto: Formazione docenti in servizio a. s. 21-22- Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative – fra le priorità nazionali per la formazione dei docenti, elencate nel par. 4, non è più citata l’educazione civica”, evidenzia l’Uciim in una nota a firma della presidente nazionale Rosalba Candela. Un’omissione grave “che non può essere assolutamente colmata dal Piano nazionale rigenerazione scuola” che “rappresenta solo uno dei tre nuclei tematici di cui l’insegnamento si compone, per volontà del Parlamento italiano esplicitata nel testo della legge citata”. Di qui il richiamo al ministero dell’Istruzione, da parte dell’associazione, del contesto normativo vigente, a partire dalla legge n.92/2019 – che prevede una quota pari a 4 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2020, destinata alla formazione specifica e all’aggiornamento dei docenti, fino al Dm. n.35 del 22.6.20, che ha approvato le Linee guida previste dalla legge n.92/2019.

L’Uciim “non può accettare che ancora una volta nella storia della scuola italiana, si metta in ombra” un insegnamento “fondamentale per aiutare i giovani ad orientarsi nella complessità e globalità della società attuale”, resa ancora più indecifrabile “dalla pluralità e contraddittorietà dei messaggi mediatici”, si legge ancora nella nota. Nel richiamare il suo fondatore Gesualdo Nosengo, lo statista Aldo Moro e il presidente emerito Luciano Corradini, Candela conclude: “L’educazione civica costituisce uno dei capisaldi della missione ucimina”.