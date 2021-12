Diocesi: Foggia, pubblicato l’Epistolario del venerabile mons. Fortunato Maria Farina

A cura di mons. Luigi Nardella, vice postulatore, e con la presentazione dell’arcivescovo, mons. Vincenzo Pelvi, è stato pubblicato l’Epistolario del venerabile mons. Fortunato Maria Farina.

“È un documento straordinario, che ci fa conoscere non solo la spiritualità di questo grande vescovo, calata con tanta efficacia nella vita concreta dei destinatari delle sue lettere (sacerdoti e laici), ma anche il suo zelo apostolico e la sua saggezza nel governo pastorale delle sue due diocesi di Troia e di Foggia”, si legge in una nota della diocesi.

“Nella gran maggioranza le lettere, pubblicate nel presente volume, sono di contenuto ascetico-spirituale, che possono offrire al lettore tanti spunti di riflessione e tanto incoraggiamento per la propria vita. Ma anche le altre lettere, sia quelle con un taglio pastorale sia quelle con richiami disciplinari siche le lettere pubblicate, vere perle di santità, diventino provvidenziali note di meditazione personale, approfondimento condiviso, crescita nella santità”, conclude la nota.