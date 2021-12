Papa Francesco: erige con un chirografo la Fondazione vaticana “Fratelli tutti”

Papa Francesco, con il chirografo dell’8 dicembre 2021, ha eretto la Fondazione vaticana Fratelli tutti, a norma del Codice di Diritto canonico e della Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, venendo così incontro alla proposta del card. Mauro Gambetti di dar vita a un ente destinato a supportare la missione della Fabbrica di San Pietro.

“Ho appreso con soddisfazione che la Fabbrica di San Pietro assieme ad alcuni fedeli desiderano unirsi per costituire una Fondazione di religione e di culto intesa a collaborare alla diffusione dei princìpi esposti nella mia recente enciclica Fratelli tutti per suscitare intorno alla Basilica di San Pietro e all’abbraccio del suo colonnato iniziative legate alla spiritualità, all’arte, alla formazione e al dialogo con il mondo – si legge nel chirografo del Papa -. Aderisco, pertanto, volentieri, all’istanza espressami di istituire nello Stato della Città del Vaticano una fondazione autonoma, volta ai predetti fini. In virtù della potestà apostolica nella Chiesa e della sovranità nella Città del Vaticano erigo in persona giuridica canonica pubblica e in persona giuridica civile la Fondazione Fratelli tutti con sede nello Stato della Città del Vaticano. La Fondazione sarà retta dalle leggi canoniche, in particolare dalle norme speciali che regolano gli Enti della Santa Sede, da quelle civili vigenti nello Stato della Città del Vaticano e dall’annesso Statuto che contemporaneamente approvo”.