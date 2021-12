Pnrr: Cnca, al via una serie di seminari per analizzare opportunità, risorse e criticità

Il Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (Cnca) promuove un ciclo di eventi seminariali di approfondimento sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). “L’aumento della povertà e delle disuguaglianze, al Nord come al Sud del Paese, richiede non soltanto la creazione di contesti e strumenti che assicurino la sopravvivenza delle persone, quanto la realizzazione di un’infrastruttura sociale finalmente adeguata ai tanti e gravi bisogni sociali che restano senza risposta. In tale infrastruttura il Terzo settore può giocare un ruolo chiave, facendosi promotore di azioni attive di uscita dalla povertà non solo economica, ma anche educativa e sanitaria”, si legge in una nota del Cnca, che rileva: “Il Pnrr può e deve essere l’occasione per realizzare questi processi, a livello nazionale ma anche a livello locale, dove mancano ancora luoghi di co-programmazione e co-progettazione”.

Questo primo appuntamento intende approfondire in particolare il tema della governance, della messa a terra del Piano sui territori e del ruolo e i modi con cui il Terzo settore può essere protagonista nelle progettazioni territoriali. All’evento può partecipare anche chi non è iscritto al Cnca.

Il programma prevede alle 10 l’introduzione ai lavori di Riccardo De Facci, presidente del Cnca; alle 10.20 l’intervento di Pierciro Galeone, direttore dell’Istituto per la finanza e l’economia locale (Ifel), su “Luoghi, istituzioni, processi per la Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza” e, alle 10.50, di Luigi Corvo (Università Tor Vergata) su £Uno sguardo d’insieme al Piano nell’ottica del Terzo settore”.

Alle 11.40 Valeria Negrini, della Fondazione Cariplo e portavoce del Forum Terzo Settore Lombardia, parlerà de “La Governance del Piano nella prospettiva attuativa sui territori. Strumenti, coprogettazione e coprogrammazione”; alle 12.10 Giulio Marcon, portavoce della campagna “Sbilanciamoci!”, discuterà di “Trasparenza, partecipazione e controllo nell’attuazione del Piano”.

Per partecipare è necessario iscriversi a questo link. Al momento dell’iscrizione si riceverà una conferma e, successivamente, l’indicazione del link per seguire l’evento sulla piattaforma Zoom.