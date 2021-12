Pnrr: Mite, “200 milioni per rendere più sostenibili 19 isole minori”

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto che avvia il “Programma Isole verdi”. “Si tratta di una misura che utilizza 200 milioni di euro a valere sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) finanziato dall’Unione europea Next Generation Eu”, ricorda una nota del Ministero della Transizione ecologica (Mite).

Il programma è finalizzato “a promuovere il miglioramento e rafforzare, in termini ambientali ed energetici, i 13 Comuni delle 19 Isole minori non interconnesse, attraverso la realizzazione di progetti integrati di efficientamento energetico e idrico, mobilità sostenibile, gestione del ciclo rifiuti, economia circolare e produzione di energia rinnovabile”.

I comuni interessati al programma sono quelli di Isola del Giglio, Capraia, Ponza, Ventotene, Isole Tremiti, Ustica e Pantelleria, nel cui territorio ricade una unica Isola minore non interconnessa; Leni, Malfa e Santa Marina Salina, tutti ricadenti nell’Isola di Salina; Favignana, Lampedusa e Lipari, nel cui territorio si ricade in più di una Isola minore.

I comuni potranno presentare i progetti entro il 13 aprile 2022, solo per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata: clea@pec.minambiente.it.

Tutta la documentazione e le informazioni sul programma sono disponibili alla pagina: https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-isole-verdi.