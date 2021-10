Terra Santa: Ordinari cattolici, lavori in vista del Sinodo dei vescovi

Nei giorni del 5 e 6 ottobre si è riunita a Nazareth la plenaria degli Ordinari cattolici di Terra Santa (Aocts), sotto la presidenza del patriarca latino di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa. Secondo quanto emerge nel documento finale, pervenuto al Sir, “gli ordinari hanno votato all’unanimità il testo Linee-guida di pastorale ecumenica che ogni vescovo presenterà al proprio clero e alle persone coinvolte nella pastorale parrocchiale”. Spirito del testo è che “il dialogo ecumenico quando è basato sulla chiarezza d’intenti e la trasparenza d’azione aiuterà a camminare insieme verso l’unità nella fede pur nella diversità delle tradizioni ecclesiali”. In vista del Sinodo dei vescovi che inizierà a Roma il 9-10 ottobre, gli ordinari hanno nominato ed affidato a padre David Neuhaus, rappresentante dei religiosi in seno all’Assemblea, il compito di organizzare il lavoro e di essere il punto di riferimento per le persone che saranno scelte per svolgere il compito di ‘facilitatori’ nei vari Paesi (Palestina, Israele, Giordania, Cipro) e circoscrizioni ecclesiastiche. Neuhaus sarà il portavoce ufficiale dell’Assemblea restando in contatto con la stampa ed organizzando un sito dedicato al cammino sinodale in Terra Santa. “Il tentativo – si legge nel documento finale – è di arrivare a coinvolgere ed ascoltare il maggior numero di persone credenti o non, impegnati o ai margini, aperti al dialogo e all’accoglienza che portano novità di vita o barricati dietro le proprie sicurezze”. Gli ordinari ribadiscono “la volontà di camminare insieme e lavorare insieme. L’apertura del cammino sinodale è stata fissata per il 30 ottobre presso il santuario della Madonna Regina di Palestina per la regione Israele-Palestina, mentre gli ordinari in Giordania e Cipro si accorderanno sul giorno e l’ora più conveniente”. Altro punto toccato dalla plenaria è quello del ministero di catechista: “È necessario avere un ufficio ed una persona esperta per impostare un lavoro ad ampio respiro, per animare la formazione religiosa degli insegnanti di religione, per pubblicare sussidi necessari, per iniziare una riflessione sulla fondazione di una facoltà teologica per laici, possibili candidati al ministero di catechista”. Altri temi affrontati sono stati la presenza della vita consacrata (uomini e donne), la formazione del personale impiegato nelle istituzioni cattoliche (scuole, ospedali, club parrocchiali, ecc.) svolto dal Safeguarding Center voluto e recentemente istituito dall’Assemblea. Gli ordinari hanno eletto come loro vicepresidente l’arcivescovo Yousef Matta e membro del Comitato episcopale permanente l’arcivescovo Moussa El-Hage. Nominato anche il nuovo segretario generale del Segretariato per le Istituzioni educative cristiane: si tratta di padre Yacoub Rafidi, attuale direttore generale delle scuole del Patriarcato latino in Palestina. Decisi, infine, anche luogo e data della prossima plenaria: a Gerusalemme il 22-23 marzo 2022.