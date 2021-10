49ª Settimana sociale: Cei, a Roma l’11 ottobre la presentazione del programma

Lunedì prossimo, 11 ottobre, alle 12, a Roma, nell’Aula Teatro dell’Università Lumsa (via di Porta Castello, 44), sarà presentato il programma della 49ª Settimana sociale dei cattolici italiani, che si terrà a Taranto dal 21 al 24 ottobre, sul tema: “Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro. #tuttoèconnesso”.

A Taranto – informa l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei – si ritroveranno oltre 80 vescovi, 670 delegati di 208 diocesi, tra cui numerosi giovani, in rappresentanza delle comunità ecclesiali che nei mesi scorsi hanno riflettuto a livello locale a partire dall’”Instrumentum Laboris”. Obiettivo dell’evento “avviare una transizione ispirata dalla prospettiva dell’ecologia integrale, con un progetto comune che possa continuare anche dopo la Settimana sociale”. “L’incontro – si precisa nel comunicato – è parte integrante del cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia, quale espressione di una Chiesa che si apre e che dialoga”. Alla conferenza stampa di lunedì 11 interverranno: mons. Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto e presidente del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali dei cattolici italiani; Sergio Gatti, direttore generale Federcasse e vicepresidente del Comitato, e Leonardo Becchetti, economista e membro del Comitato. Modererà i lavori Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei.