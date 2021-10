Allattamento materno: Costa (sottosegretario Salute), “modello per l’alimentazione della prima infanzia”. Il 12 ottobre terza Conferenza nazionale a Roma

“La terza conferenza nazionale sull’allattamento si terrà, in modalità ibrida – in parte in presenza a Roma (Auditorium C. Piccinno, ministero della Salute) e in parte in videocollegamento – martedì 12 ottobre”. Ad annunciarlo in una nota il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, delegato dal ministro Roberto Speranza alla trattazione e alla firma di atti relativi all’igiene e alla sicurezza degli alimenti per la nutrizione umana. L’annuncio arriva al termine della settimana mondiale per l’allattamento materno.

“Sostengo fortemente l’iniziativa – spiega il sottosegretario – poiché credo che l’allattamento costituisca il modello di riferimento per l’alimentazione della prima infanzia, con tutte le implicazioni medico-sanitarie connesse, e rappresenti un beneficio per la salute della donna e del bambino”. Il convegno è promosso dal Tavolo tecnico operativo interdisciplinare per la promozione dell’allattamento al seno (Tas), su impulso del presidente Riccardo Davanzo.

“La conferenza – evidenzia Costa –, dal titolo ‘ Valorizzazione dell’allattamento e sua tutela’, avrà come protagonisti professionisti ed esperti del settore e sarà focalizzata su due tematiche principali: la formazione sull’allattamento del personale sanitario e la tutela dell’allattamento in occasione di eventuali momenti di ospedalizzazione della madre e/o del figlio. Sarà poi l’occasione per presentare le attività e i documenti realizzati nel corso dell’emergenza sanitaria. Penso, ad esempio, al protocollo di intesa con l’Unicef e al paper ‘Allattamento e pandemia: ruolo del latte materno e raccomandazioni sull’alimentazione infantile’”.