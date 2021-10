Diocesi: Chiavari, domani convegno “Transizione ecologica per la cura della vita”. Stasera in cattedrale la celebrazione ecumenica

“Transizione ecologica per la cura della vita”. Questo il tema del convegno ecumenico in programma domani, sabato 9 ottobre, a Chiavari. A promuoverlo, nell’ambito della Giornata nazionale per la Custodia del Creato, sono l’Ufficio diocesano per la pastorale sociale e lavoro, giustizia e pace e custodia del creato insieme all’Ufficio diocesano per l’Ecumenismo di concerto con le altre confessioni cristiane (ortodossi ed evangelici).

Nell’incontro, ospitato dalle 9.30 presso il Teatro Charitas, “si affronterà – spiega una nota – il tema della transizione ecologica e del ruolo del Recovery fund nel promuovere il processo di transizione verso la sostenibilità del pianeta”. Presiederanno l’evento il vescovo di Chavari, mons. Giampio Devasini, e il pastore battista Martin Ibarra; parteciperà anche l’arcivescovo di Genova, mons. Marco Tasca, delegato dei Vescovi liguri per i problemi sociali e lavoro. La riflessione introduttiva di taglio antropologico e spirituale sarà offerta da padre Traian Valdman della Chiesa ortodossa rumena di Milano. Sul tema del Recovery fund interverrà Carlo Altomonte, docente di Economia dell’Integrazione europea all’Università Bocconi e consigliere economico del governo per la Pubblica amministrazione. Sull’evoluzione del concetto di città e smart cities, in relazione con la risorsa ‘mare’ interverranno Patrizia Giangualano, consulente esperta di sostenibilità, insieme a Francis Morandi, managing partner di Te.ma Consultants e Te.ma Warren Europe, autore di testi ed articoli di economia e finanza. Condurrà l’evento Patrizia Bussoli, economista e responsabile di gestione finanziaria, autrice di testi ed articoli di economia e finanza. I lavori saranno trasmessi in diretta su Telepace 3 (canale 115 del digitale terrestre), in streaming sul sito www.teleradiopace.com e sui canali social dell’emittente.

Nella serata di oggi, venerdì 8 ottobre, alle 18.45 nella cattedrale di N. S. dell’Orto, si svolgerà la celebrazione ecumenica per la Custodia del Creato presieduta da mons. Devasini, pastore Ibarra e padre Cosmin Pandrà. Diretta su Telepace 1 (canale 15).