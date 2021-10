Diocesi: Caritas Lamezia Terme, riapre il dormitorio “Querce di Mamre”. Domani cerimonia con il card. Krajewski e mons. Schillaci

Sarà presente anche il card. Konrad Krajewski, elemosiniere di Sua Santità, domani alla riapertura del dormitorio “Querce di Mamre” a Lamezia Terme. All’evento parteciperanno il vescovo diocesano, mons. Giuseppe Schillaci, e il direttore della Caritas diocesana, don Fabio Stanizzo.

Il progetto, ricorda una nota, è nato nel 2014 in alcuni locali affidati dal Comune di Lamezia Terme alla Caritas diocesana; poi è stato sospeso temporaneamente nel 2020 per scadenza del contratto di locazione con il Comune e per l’esigenza di effettuare lavori di manutenzione. Ora le “Querce di Mamre”, espressione di una Chiesa che “fa dell’incontro con l’Altro e dell’accoglienza di tutti senza distinzioni la cifra distintiva della sua azione pastorale e della sua missione quotidiana”, sono pronte per riprendere con l’ospitalità.

Si tratta, prosegue la nota, di “un dormitorio, in una realtà come quella di S. Eufemia per tanti porta di ingresso nel nostro territorio, un luogo di riparo per tante persone in situazione di estrema difficoltà economica ed emergenza abitativa, che in questi anni hanno trovato nei volontari e negli operatori della Caritas diocesana persone capaci di ‘farsi prossimo’ sul modello del Buon Samaritano: non tanto e non solo nella semplice assistenza primaria, ma soprattutto nella capacità di rimettere in piedi e ricostruire relazioni con la comunità”.

La riqualificazione dello stabile, su forte impulso di mons. Schillaci, è stata realizzata grazie ai fondi dell’8×1000 e della Caritas Italiana. Dal 2014 al 2020, il dormitorio ha accolto circa 1.000 persone senza fissa dimora.