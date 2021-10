Diocesi: Gravina, nel pomeriggio presentazione del fondo musicale manoscritto della Biblioteca Capitolare Finia

È in programma per il pomeriggio di oggi, venerdì 8 ottobre, a Gravina, l’evento “Il patrimonio musicale manoscritto diocesano” per presentare i risultati del prezioso fondo della Biblioteca Capitolare Finia. L’appuntamento, con inizio alle 17, si aprirà con i saluti dell’arcivescovo di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, mons. Giovanni Ricchiuti, e del presidente del Capitolo Cattedrale di Gravina, mons. Saverio Paternoster. Seguiranno la “Presentazione del fondo musicale Biblioteca Finia” da parte del professor Franco Chiarulli e l’illustrazione de “L’attività di ricerca sul patrimonio musicale pugliese” a cura di Maria Grazia Melucci, direttrice della biblioteca del Conservatorio di Bari e docente di Bibliografia musicale.