G20: Azione contro la fame, il 14 ottobre presentazione del manifesto “Mai più fame”. Tra i firmatari Tarquinio, De Bortoli, Federica Pellegrini

“Mai più fame”: è il titolo del manifesto e della relativa campagna di sensibilizzazione che saranno presentati giovedì 14 ottobre, alle 15, live su Zoom da “Azione contro la fame”, organizzazione umanitaria internazionale specializzata nella lotta contro la fame e la malnutrizione infantile. L’iniziativa prenderà il via nella cornice della prossima Giornata mondiale dell’alimentazione (16 ottobre) e del summit finale del G20 guidato dall’Italia (30-31 ottobre) “con un duplice obiettivo: sensibilizzare l’opinione pubblica sulla crescente piaga dell’insicurezza alimentare, in Italia e nel mondo; chiedere – spiegano i promotori – alla comunità internazionale e, in particolare al Governo italiano che presiede il forum, di farsi promotore di interventi concreti per liberare il mondo dalla fame, anche in vista dei prossimi importanti appuntamenti internazionali (il Cop26 sul clima a Glasgow e il Nutrition for Growth summit a Tokyo)”.

In questi giorni diverse personalità hanno sottoscritto il manifesto “Mai più fame”, fra cui: Marco Tarquinio, Federica Pellegrini, Ferruccio De Bortoli, Peter Gomez, Tiziano Ferro, Marco Cappato, Chiara Maci, Carlo Petrini, Dario Vergassola e tanti altri personaggi del mondo dello sport, della cultura e dello spettacolo. All’incontro, moderato da Fausta Speranza, inviata dei media vaticani e autrice del libro “Il senso della sete: L’acqua tra geopolitica, diritti, arte e spiritualità”, oltre al direttore generale di Azione contro la fame, Simone Garroni, interverranno Antonella Napoli (opinionista di Al Jazeera e direttrice Focus on Africa), Francesca Santolini (giornalista esperta in tematiche ambientali Rai e La Stampa), Fausto Biloslavo (inviato di guerra) e le operatrici di Azione contro la fame Chiara Saccardi (responsabile geografico Medioriente), Licia Casamassima (responsabile corporate e referente italiano dei progetti in India) e Roberta Valzecchi (Hr Regional Business Partner area Sahel, Caucaso del Sud, Siria). All’evento sono stati invitati anche i firmatari.

Subito dopo la presentazione del manifesto “Mai più fame”, saranno svelate le opere saggistiche, i servizi giornalistici e i servizi fotografici che sono risultati vincitrici del premio “Azione contro la fame”.