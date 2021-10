Diocesi: Cefalù, domani il “Pellegrinaggio day”. Nel pomeriggio celebrazione al santuario di Gibilmanna

Si svolgerà domani, nella diocesi di Cefalù, il “Pellegrinaggio day”, iniziativa promossa dal Servizio pastorale turismo, sport, tempo libero e apostolato del mare e dalla “Via dei santuari madoniti”.

“Il pellegrino – spiegano gli organizzatori – porta con sé la propria storia, la propria fede, le luci e le ombre della propria vita. Ognuno porta nel cuore un desiderio speciale e una preghiera particolare. Chi entra in un santuario si sente a casa: accolto, compreso, e sostenuto. Con gli occhi fissi sul Crocifisso o sull’immagine della Madonna, nasce spontanea una preghiera con le lacrime agli occhi e colma di fiducia. Come ci ricorda il Santo Padre, Papa Francesco, ‘il santuario è realmente uno spazio privilegiato per incontrare il Signore e toccare con mano la Sua misericordia’”.

Domani mattina, alle 7, un gruppo di pellegrini si ritroverà presso la parrocchia Maria SS.ma della Neve in Piano Battaglia. Dopo un momento di preghiera e la benedizione, si metteranno in cammino per raggiungere il santuario di Gibilmanna, dove alle 15.30 mons. Rosario Dispenza, responsabile del Servizio pastorale turismo, sport, tempo libero e apostolato del mare, presiederà la celebrazione eucaristica. “Ogni parrocchia, gruppo, o associazione di fedeli, potrà raggiungere il santuario di Gibilmanna a piedi o con qualunque altro mezzo per celebrare insieme l’Eucaristia e vivere in comunione il ‘Pellegrinaggio day’”, concludono i promotori.