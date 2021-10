Diocesi: Caritas Reggio Calabria-Bova, aprirà a Campo Calabro un nuovo Emporio della solidarietà

Un nuovo Emporio della solidarietà verrà aperto dalla Caritas diocesana di Reggio Calabria-Bova a Campo Calabro, nella zona nord dell’arcidiocesi. Se n’è parlato, come riporta l’Avvenire di Calabria, in un incontro svoltosi nella parrocchia Santa Maria Maddalena a Campo Calabro insieme ad Alfonso Canale, segretario della Caritas diocesana Reggio Calabria-Bova. L’Emporio della solidarietà, è stato spiegato, “una volta nato non dovrà essere messo da parte. Dovrà, invece, diventare il segno di una parrocchia che cura la promozione umana”. Per questo, nel corso dell’incontro, si è fatto riferimento ad un progetto inclusivo che richiederà del tempo. “Nell’attesa di vedere l’apertura di questo Emporio della solidarietà della nostra Caritas – ha affermato il parroco, don Francesco Megale – noi tutti dobbiamo contribuire a ‘fare il botto’, prepararci a testimoniare la bellezza di un nuovo modo di fare solidarietà rendendo felice le persone che chiedono aiuto, lasciando un sorriso sul viso di chi è in difficoltà, generando nuovi volontari che possano portare avanti il messaggio e la bellezza di essere tutti utili secondo i propri carismi e secondo il proprio tempo”. Proprio don Megale ha fortemente voluto l’avvio di questo progetto che potrà crescere con il sostegno delle tante associazioni presenti sul territorio e dei cittadini campesi.