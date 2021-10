Diocesi: Caritas Udine, domani a San Daniele presentazione del progetto sociale “Le stoffe della Guarneriana”

Valorizzazione di un patrimonio culturale inestimabile e inclusione sociale sono le parole d’ordine del progetto “Le stoffe della Guarneriana” che sarà presentato sabato 9 ottobre a San Daniele (Udine) nel corso di una giornata speciale, in occasione del 555° anniversario di fondazione della Civica Biblioteca Guarneriana. Il progetto – grazie a un’idea di Elisa Nervi, già direttrice della Guarneriana – trae ispirazione dai decori delle carte xilografate che fanno bella mostra di sé nei volumi settecenteschi custoditi nella Sezione Antica della Biblioteca. A partire da tali decori la giovane artista Virginia Di Lazzar, ha realizzato nuove matrici di legno, incise e scolpite a mano, con le quali, sempre a mano, sono stampate stoffe pregiate. L’iniziativa vede la luce grazie a una fattiva sinergia tra la Civica Biblioteca Guarneriana, il Comune di San Daniele e la Caritas diocesana di Udine – nonché con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia – con l’obiettivo di dare al progetto anche una connotazione spiccatamente sociale: a realizzare a mano gli abiti, altri capi d’abbigliamento e accessori tessili con tali stoffe sono state infatti le donne della Sartoria sociale «Fîl» della Caritas di Udine. A disegnare la linea di abbigliamento la fashion designer pordenonese Andrea Werner.

Il 9 ottobre alle 10, sotto la Loggia della Guarneriana sarà presentato in anteprima il progetto, interverranno: il sindaco di San Daniele del Friuli, Pietro Valent; la bibliotecaria Meri Ziraldo; il direttore della Caritas diocesana di Udine, don Luigi Gloazzo e l’ideatrice del progetto, Elisa Nervi. Fino alle 18, sempre sotto la Loggia, sarà possibile incontrare lavoro, la Sartoria sociale “Fîl”; Virginia Di Lazzaro; Andrea Werner; e toccare con mano il loro lavoro. operativa Ragnatela che accompagna con le sue stole gli abiti.

Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 si potrà fruire di visite guidate gratuite alla Sezione Antica della Biblioteca. nel pomeriggio previsti laboratori per bambini e famiglie.