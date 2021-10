Giornata europea cultura ebraica: al via domenica in 108 città italiane sul tema “Dialoghi”

Si svolgerà domenica 10 ottobre la Giornata europea della cultura ebraica che vedrà coinvolte quest’anno 108 località in Italia, distribuite in 16 Regioni, da nord a sud alle isole. La manifestazione che apre le porte di sinagoghe, musei e altri siti ebraici, proponendo centinaia di appuntamenti culturali in tutta la Penisola, ha quest’anno come tema “Dialoghi”. La manifestazione – si legge in una nota dell’Ucei – partirà da Padova, “Città Capofila”, dove si terrà l’inaugurazione nazionale domenica alle 10, presso l’auditorium del centro culturale Altinate-San Gaetano (via Altinate, 71), alla presenza di autorità civili e religiose nazionali e locali. La Giornata si aprirà con i saluti del presidente della Comunità ebraica padovana, Gianni Parenzo, del presidente del Consiglio comunale, Giovanni Tagliavini, del presidente dell’Aepj – Associazione europea per la preservazione del patrimonio ebraico, Francois Moyse. Varie sono le iniziative promosse nelle diverse città italiane. Il programma completo di ogni località è reperibile sul sito www.ucei.it. L’inaugurazione a Milano, per esempio, avverrà al Tempio di via della Guastalla alle 10. Saranno presenti il ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, e la coordinatrice nazionale per la lotta all’antisemitismo, Milena Santerini. Alle 12.30 spettacolo di Gioele Dix “Una lingua dolce è un albero di vita” (Proverbi 15,4), monologo sul Dialogo. Molto ampio il programma a Roma, tra visite guidate alle sinagoghe e al museo ebraico, concerti, spettacoli e conferenze. Le Comunità toscane hanno deciso invece di fare rete e organizzare eventi in streaming proiettati in comune tra Firenze, Livorno, Pisa, Siena. Quest’anno l’evento più importante è il concerto “Romanò Simchà”, dialogo fra mondo ebraico e mondo Rom. E ancora iniziative saranno organizzate a Bologna, Venezia, Venosa, Casale Monferrato, Trieste, Pitigliano. Alla Giornata aderiscono 35 Paesi europei. Nel nostro Paese è coordinata e promossa dall’Unione delle Comunità ebraiche italiane.