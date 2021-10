Emergenza: Misericordie d’Italia, gli eventi al salone Reas in corso al Centro Fiera di Montichiari

La Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia in questo fine settimana sarà protagonista al Centro Fiera di Montichiari per “Reas”, il salone internazionale dell’emergenza in corso fino a domenica 8 ottobre. “Le Misericordie – spiega una nota – saranno presenti per il quinto anno consecutivo e si troveranno al padiglione numero 7. Saranno esposti alcuni dei mezzi più innovativi in possesso della Confederazione”.

La partecipazione a “Reas” fornisce l’occasione per dare importanza all’attività di formazione: le consorelle e i confratelli, infatti, potranno partecipare a workshop che si focalizzeranno sui vari aspetti della gestione dell’emergenza. “In particolare – viene spiegato – si potrà partecipare alle attività di simulazione, corsi di approccio all’elisoccorso, Guida sicura in emergenza, Maxi emergenze, Spinal injury, Assistenza alla popolazione, Hcp”.

Domani, alle 10, si svolgerà il convegno di presentazione del progetto “Sim.Mi – simulazione medica ad alta fedeltà”.